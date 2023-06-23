Юран хочет видеть Панченко в «Пари НН»

Наставник нижегородского «Пари НН» Сергей Юран хочет пригласить в свою команду российского форварда Кирилла Панченко. Об этом сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

«Теперь для победной поступи в РПЛ Юрану надо, чтобы ему подписали 33-летную «десятку» — Кирилла Панченко. Это в довесок к Кухарчуку, Тихому и Живоглядову», - пишет Карпов.

Напомним, что Панченко выступает в тульском «Арсенале» уже на протяжении трёх лет. В минувшем сезоне в рамках Первой лиги у него на счету девять голов и шесть голевых передач.

«Пари НН» Юрана сумел избежать вылета из Премьер-лиги по итогам стыковых матчей.