Радимов назвал условие, при котором Личка не доработает в «Динамо» до зимы

Бывший российский футболист Владислав Радимов назвал условие, при котором новоиспечённый главный тренер «Динамо» Марцел Личка не доработает даже до зимы.

«Нужны будут усиления команде и если в оборону и опорную зону они не купят футболистов, Личка не доработает до зимы», - рассказал Радимов «Матч ТВ».

Как добавил эксперт, в следующем сезоне не будет «Химок» и «Торпедо» в РПЛ, и борьба за выживание между командами будет серьёзнейшей.

Напомним, что «Динамо» завершило юбилейный сезон лишь на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.