Радимов: «Тюкавин – с отрывом лучший игрок сезона в «Динамо»

Бывший игрок сборной России и питерского «Зенита» Владислав Радимов уверен, что у Константина Тюкавина нет конкурентов за звание лучшего игрока сезона в московском «Динамо».

«Он лучший в «Динамо» со всех точек зрения, выходит на замену молча и играет. Лучший в клубе в плане прогресса, имиджа и вообще всех выстраиваний», - рассуждает Радимов для «Матч-Премьер».

Напомним, что Тюкавину всего 21 год, в минувшем сезоне на счету динамовца – 38 появлений на поле в рамках Премьер-лиги и Кубка России, 10 голов и семь голевых передач.

Ранее новоиспечённый наставник «бело-голубых» Марцел Личка назвал Тюкавина лучшим форвардом России прямо сейчас.