В «Ахмате» заявили, что Гбамбле может стать игроком высочайшего уровня

Ахмед Айдамиров, занимающий пост генерального директора грозненского «Ахмата», заявил, что у молодого игрока клуба Нене Гбамбле есть потенциал стать футболистом высокого уровня.

«У Гбамбле есть потенциал стать игроком действительно высокого уровня. А как он его разовьет — другой вопрос. Ведь если бы мы не видели в нём потенциала, его бы у нас не было», - цитирует Айдамирова «РБ Спорт».

Напомним, что Гбамбле усилил «Ахмат» в январе 2023 года. Правый вингер сыграл за новый клуб в пяти матчах РПЛ, забив один гол.

Грозненцы завершили прошедший сезон в первой пятёрке РПЛ, показав лучший результат в истории. Тренирует команду известный российский специалист Сергей Ташуев.