Беленов и «Рубин» находятся в процессе расторжения контракта

Российский голкипер Александр Беленов находится в процессе расторжения трудового договора с казанским «Рубином». Об этом сообщает его представитель, юрист Антон Смирнов.

«Надеемся, что в ближайшие дни обо всем окончательно договоримся и вопрос будет закрыт», - цитирует Смирнова «РБ Спорт».

Напомним, что главным претендентом на 36-летнего Беленова является будущий конкурент «Рубина» в РПЛ – воронежский «Факел».

В минувшем сезоне Беленов практически не играл за казанцев – на его счету лишь четыре официальных игры в Первой лиге и Кубке России, в которых он пропустил семь голов.

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