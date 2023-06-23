Казанский «Рубин», который вернулся в РПЛ, может усилиться полузащитником Александром Трошечкиным.

Как сообщает Legalbet, казанцы рассчитывают заплатить за трёхлетний контракт игрока 20 млн руб. Получать в новом клубе он будет порядка 1,5 млн руб. в месяц.

Недавно в «Ахмате», которому принадлежит российский хавбек, подтвердили, что тот может покинуть грозненский клуб, с которым у игрока остался год контракта.

Отметим, что в минувшем сезоне Трошечкин вышел на поле за свой клуб в 25 матчах, в них ему удалось забить два мяча и оформить пять голевых передач.

Стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt – 800 тыс. евро.