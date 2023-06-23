Колодин признался, что был слабым футболистом

Бывший защитник столичного «Динамо» и сборной России Денис Колодин порассуждал о своей карьере.

«Мне со всеми было тяжело играть во время карьеры. Я был очень слабым футболистом, поэтому со всеми было трудно. Из последних сил», - признаётся Колодин «Чемпионату».

Сейчас Колодину 40 лет, он работает тренером в «Актобе». Большую часть карьеры защитник провёл в московском «Динамо», также выступал за самарские «Крылья Советов», волгоградскую «Олимпию», элистинский «Уралан», «Ростов», «Сокол» и нижегородскую «Волгу». Завершил профессиональную карьеру игрока в 2016 году в казахском клубе «Алтай» из Семея.

Напомним, что 15 лет назад сборная России завоевала бронзовые медали на Евро-2008. Колодин сыграл в этом достижении не последнюю роль, занимая место в центре обороны команды Гуса Хиддинка.

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