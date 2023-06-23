Хаджи рассказал, чем Рыбус поможет «Рубину»

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на переход Мацея Рыбуса в казанский «Рубин» в статусе свободного агента. В пятницу пресс-служба казанцев официально объявила сделке с опытным защитником.

«Рубину» надо брать футболистов для усиления состава, вообще их там сейчас у них мало. Чем бы он мог помочь команде? Закрепиться в премьер‑лиге», - делится Хаджи с «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Рыбус разорвал свой контракт с «красно-белыми».

После перехода в новую команду поляк рассказал, кто сыграл важную роль в его переезде в Казань.