Валерий Баринов уверен, что Зиньковский усилит «Локомотив»

Российский актёр и болельщик столичного «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на новость об интересе московского клуба к Антону Зиньковскому. Этот российский футболист, напомним, живёт в Москве и выступает за конкурента «железнодорожников» - «Спартак».

«Очень талантливый игрок. Благодаря его приходу в команде появится конкуренция, которая выявляет сильнейших, а это всегда хорошо. Желание его купить выглядит разумным», - цитирует Баринова «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотиву» интересен этот 27-летний игрок, однако «Спартак» не хочет усиливать им прямого конкурента.

В «Локомотиве» рассказали, ведут ли переговоры по трансферу Зиньковского