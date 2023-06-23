Солдатенков: «Хотелось бы скорее забыть этот сезон, но не получается»

Игрок обороны самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался о прошедшем сезоне, который для его команды оказался не самым удачным в плане игры и результата.

«Чувствую себя отлично после отпуска, но прошедший сезон хотелось бы больше забыть, он не очень получился. В то же время хотелось бы помнить, как он закончился, на мажорной ноте. Было приятно обыграть «Спартак» перед своими болельщиками», - цитирует Солдатенкова «Матч-Премьер».

Напомним, что «Крыльям» удалось чудом не попасть в стыковые матчи, обыграв в последнем, 30-м туре сезона дома московский «Спартак» (1:0). Таким образом, команда финишировала на 12-м месте и отправила в стыковые матчи «Факел» и «Пари НН».