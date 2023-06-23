Бразильский летний новичок «Зенита» Ду Кейрос будет получать зарплату в 900 тыс. евро. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что питерский «Зенит» официально представил бразильца в пятницу днём. Но о трансфере 23-летнего игрока «сине-бело-голубые» договорились с «Коринтиансом» ещё зимой, в рамках процедуры обмена на форварда Юри Алберто.

Отмечается, что игрок уже прошёл все медицинские формальные процедуры и уже тренируется в своём новом клубе. Также бразилец выбрал себе игровой номер.

Помимо этого, в пятницу в «Зените» официально заявили о выкупе у «Коринтианса» Густаво Мантуана.