Бородюк: «Мне непонятна философия развития «Динамо»

Российский тренер Александр Бородюк прокомментировал одну из самых обсуждаемых новостей российского футбола последних дней. А именно официальный приход Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».

«Мне непонятна философия развития «Динамо». Почему у руководства клуба такая тенденция, что работать должны только иностранные специалисты?», - рассказал Бородюк «Чемпионату», добавив, что он нисколько не преуменьшает достижения Лички в южноуральском клубе.

Напомним, что на протяжении трёх лет известный чешский специалист работал в «Оренбурге», так что с российским футболом, в отличие от того же Славиши Йокановича, Личка прекрасно знаком.

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