Экс-капитан «Амкара» Попов: «Надеюсь, Писарский будет как наш крымский Варди»

Бывший игрок пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов выразил надежду, что нападающий Владимир Писарский ещё не исчерпал свой голевой ресурс.

«Парень без футбольного образования, можно сказать с улицы, сейчас он испытывает проблемы с адаптацией в новой команде. Я в него верю и надеюсь, что он будет как крымский Джейми Варди и продолжит забивать», - цитирует Попова «Матч ТВ».

Напомним, что минувший сезон для Писарского разделился на «до и после». Зимой он оформил переход в «Крылья Советов» из «Оренбурга» и, казалось, что в примерно одинаковом по классу клубе он продолжит забивать. Однако не вышло – в РПЛ весной Писарский за самарский клуб ни разу не забил, так и завершив сезон с 14 голами в активе, оформленными ещё за «Оренбург» в 2022 году.