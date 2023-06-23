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В «Оренбурге» рассказали, кто войдёт в тренерский штаб Ярошика

23 Июня 2023 • 20:18 Комментировать

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», рассказал, кто войдёт в тренерский штаб новоиспечённого наставника команды – чеха Иржи Ярошика.

«Иржи возьмёт с собой сербского помощника Питера, плюс в тренерском штабе остается Армиче Вега Рамос, который работал ещё при Марцеле Личке, всё нормально, спокойно. Не знаю, хотел ли приезжать Йиранек в Россию или не хотел – с ним говорил Иржи», - цитирует Андреева «РБ Спорт».

Напомним, что прежний тренер южноуральцев Марцел Личка забрал почти весь свой тренерский штаб с собой на новое место работы в московском «Динамо».

Ранее Андреев рассказал, что Ярошик пока не приступил к работе на новом месте, но очень скоро это уже произойдёт.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Дмитрий Андреев
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