Пименов отреагировал на приход Рыбуса в «Рубин»

Бывший российский форвард Руслан Пименов отреагировал на усиление казанского «Рубина» 33-летний поляком Мацеем Рыбусом. На неделе этот опытный игрок разорвал свой контракт с московским «Спартаком», в котором он не мог похвастаться обилием игровой практики.

«Трансфер выглядит логичным – «Рубину» нужно укрепление. Думаю, будет игроком обоймы. А насколько большой будет его роль, посмотрим в предстоящем сезоне», - рассказал Пименов «Матч ТВ».

Ранее сам Рыбус рассказал о том, благодаря кому он оказался в «Рубине». Казанский клуб, напомним, вернулся в элиту российского футбола год спустя после курьёзного вылета.