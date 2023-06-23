Андреев: «В четверг добавили Ярошика в командный чат»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что новый главный тренер южноуральцев Иржи Ярошик ещё пока не приступил к своей работе, но вчера его добавили в командный чат.

«Мы встречаемся 26 июня на сборе в Турции всей командой. Туда летят все — кто из Аргентины, кто из Турции, кто из Чехии. Слетаемся туда и начинаем готовиться. Вчера Ярошика добавили в командный чат», - цитирует Андреева «Матч ТВ».

Напомним, что свою подготовку к новому сезону «Оренбург» проведёт в жаркой Турции – на базе футбольного клуба «Фенербахче», что располагается в турецкой провинции Болу.

Ранее Андреев высказался об уровне русского языка у Ярошика.