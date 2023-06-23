25-летний Макаров женился во второй раз в жизни

Полузащитник столичного «Динамо» Денис Макаров в свои 25 лет женился второй раз.

«Недавно Мака выиграл награду за лучший гол сезона. Правда, самый ценный приз для него — на этом фото», - пишет пресс-служба «бело-голубых», прикрепив к посту его фото с новой избранницей.

В сентябре прошлого года Макаров развёлся со своей первой женой Натальей Клониной, молодая семья образовалась в 2020 году.

В минувшем сезоне на счету Макарова – шесть голов и один ассист в 33-х официальных матчах за кризисное «Динамо».

Ранее его агент заявил, что к игроку есть интерес из Европы.