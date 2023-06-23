Агент Богосаваца: «Он остаётся футболистом «Ахмата»

Агент защитника грозненского «Ахмата» Мирослава Богосаваца Младен Ратковица высказался о текущем положении своего клиента.

«Два дня назад после отпуска в Сплите Мирослав вернулся в Грозный, уже тренируется и готовится к сезону. Пока он – футболист «Ахмата», что будет дальше – посмотрим, обсуждать пока нечего», - цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сербом интересуются клубы из чемпионатов Греции и Турции.

В минувшем сезоне на счету легионера 29 проведённых матчей за грозненцев, в них ему удалось пять раз отличиться ассистом.