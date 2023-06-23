Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» может купить ещё одного бразильца за 17 млн евро

23 Июня 2023 • 19:34 Комментировать (1)

Состав «Зенита» может пополнить ещё один футболист из Бразилии. Как сообщает Itatiaia, чемпион России последних лет готовит предложение по атакующему полузащитнику Педро Энрике, или просто Педриньо.

По данным источника, за 17-летнего Педриньо «Зенит» может заплатить 17 миллионов евро. Есть вероятность, что за «Коринтиансом» останется процент от следующей продажи футболиста, ведь ему пророчат большое будущее в Европе.

Отмечается, что агенты в ближайшее время могут провести встречу с семьей Педриньо по поводу этого трансфера.

Портал transfermarkt оценивает Педриньо в 2 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Педриньо Педро Энрике трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
TEREX
23 Июня 2023 в 20:11
Родители несовершеннолетнего паренька поставят космические условия по переезду в далекую страну.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
20:34 · Россия. Премьер-лига
Экс-капитан «Амкара» Попов: «Надеюсь, Писарский будет как наш крымский Варди»
20:18 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали, кто войдёт в тренерский штаб Ярошика
20:12 · Россия. Премьер-лига
Пименов отреагировал на приход Рыбуса в «Рубин»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «В четверг добавили Ярошика в командный чат»
19:53 · Россия. Премьер-лига
25-летний Макаров женился во второй раз в жизни
19:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Богосаваца: «Он остаётся футболистом «Ахмата»
19:34 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» может купить ещё одного бразильца за 17 млн евро 1
19:23 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Не ожидал, что Личка заберёт в «Динамо» четырёх человек»
19:21 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» повесил ценник на Николсона
19:17 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» расстался с Шариповым официально
19:08 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Ярошик знает русский даже лучше Лички»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов считает, что «Оренбург» «посыплется» после ухода Лички
18:58 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» рассказал о сроке контракта Мантуана
18:57 · Россия. Премьер-лига
Янсане во второй раз покинул «Пари НН» официально
18:50 · Россия. Первая лига
Цаллагов – игрок «Алании» официально
Все новости
Рекомендуем