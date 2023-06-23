​«Зенит» может купить ещё одного бразильца за 17 млн евро

Состав «Зенита» может пополнить ещё один футболист из Бразилии. Как сообщает Itatiaia, чемпион России последних лет готовит предложение по атакующему полузащитнику Педро Энрике, или просто Педриньо.

По данным источника, за 17-летнего Педриньо «Зенит» может заплатить 17 миллионов евро. Есть вероятность, что за «Коринтиансом» останется процент от следующей продажи футболиста, ведь ему пророчат большое будущее в Европе.

Отмечается, что агенты в ближайшее время могут провести встречу с семьей Педриньо по поводу этого трансфера.

Портал transfermarkt оценивает Педриньо в 2 миллиона евро.