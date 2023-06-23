Андреев: «Не ожидал, что Личка заберёт в «Динамо» четырёх человек»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился своей реакцией на то, что уже бывший наставник южноуральцев Марцел Личка ушёл в «Динамо» не только сам, но и забрал с собой четырёх человек из системы клуба.

«Не совсем ожидали, что Марцел вместе с собой взял других специалистов. Небольшой цейтнот был – с ним вместе четыре человека ушли, но мы разрешили эту ситуацию, на мой взгляд, довольно неплохо», - делится Андреев с «Матч ТВ».

Напомним, что об официальном назначении Лички на пост главного тренера столичное «Динамо» объявило только в минувший четверг, 22 июня.

Андреев: «Ярошик знает русский даже лучше Лички»