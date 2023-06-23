​«Спартак» повесил ценник на Николсона

В летнее трансферное окно состав «Спартака» может покинуть нападающий Шамар Николсон. Как стало известно sport24, московский клуб готов продать 26-летнего ямайца за сумму выше 7 миллионов евро.

Отмечается, что Николсон не против сменить «Спартак» на другой клуб. У форварда есть варианты с трудоустройством в Бельгии и Турции.

В сезоне 2022/2023 Шамар Николсон провёл за «Спартак» 27 матчей. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола.

«Спартак», напомним, завершил чемпионат России на третьей позиции. Выше финишировали «Зенит», который стал чемпионом, и ЦСКА, занявший второе место.