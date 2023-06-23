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«Пари НН» расстался с Шариповым официально

23 Июня 2023 • 19:17 Комментировать

Полузащитник Альберт Шарипов покидает нижегородский «Пари НН» после трёх сезонов в клубе. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Россиянин защищал цвета клуба на протяжении последних трёх сезонов. А в сезоне минувшем у 30-летнего футболиста набралось 22 матча за команду, в которых он забил один гол. Теперь футболист, который может сыграть как в центре полузащиты, так и на правом фланге, стал свободным агентом, так как его контракт с нижегородцами завершился.

Напомним, что «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ. С большой вероятностью клуб снова будет тренировать в новом сезоне Сергей Юран.

Шарипов - о тренировочной базе «Томи»: «Там огромные комары» 

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