Андреев: «Ярошик знает русский даже лучше Лички»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мыслями о новом наставнике команды – молодом чешском тренере Иржи Ярошике. По словам Андреева, русский язык специалист знает даже лучше, чем его предшественник.

«У него есть атрибуты, которые идут ему в плюс: у него богатая карьера в Испании и Англии, он знает русский язык даже лучше Марцела, а еще английский, испанский», - сказал Андреев «Матч ТВ».

Также он добавил, что Ярошик хорошо адаптирован к работе в России, так как у него был опыт игры в этой стране, а его супруга – русская.

«Вторичные факторы, которые тоже будут нам полезны», - добавил Андреев.