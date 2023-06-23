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Андреев: «Ярошик знает русский даже лучше Лички»

23 Июня 2023 • 19:08 Комментировать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мыслями о новом наставнике команды – молодом чешском тренере Иржи Ярошике. По словам Андреева, русский язык специалист знает даже лучше, чем его предшественник.

«У него есть атрибуты, которые идут ему в плюс: у него богатая карьера в Испании и Англии, он знает русский язык даже лучше Марцела, а еще английский, испанский», - сказал Андреев «Матч ТВ».

Также он добавил, что Ярошик хорошо адаптирован к работе в России, так как у него был опыт игры в этой стране, а его супруга – русская.

«Вторичные факторы, которые тоже будут нам полезны», - добавил Андреев.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Марцел Личка Дмитрий Андреев
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