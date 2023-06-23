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Алексей Попов считает, что «Оренбург» «посыплется» после ухода Лички

23 Июня 2023 • 19:01 Комментировать

Бывший капитан пермского «Амкара» и экс-защитник «Рубина» Алексей Попов уверен, что с «Оренбургом» после ухода чешского специалиста Марцела Лички не произойдёт ничего хорошего. Наоборот, клуб «посыплется» и упадёт ниже результата, достигнутого в минувшем сезоне.

«Не верю, что в одну и ту же воронку могут войти два одинаковых тренера. 70 процентов даю на то, что команда развалится, а 30 процентов — что останутся на том же месте», - цитирует Попова «Матч ТВ».

Напомним, что сезон-2022/23 южноуральцы под руководством Лички завершили на седьмом месте, опередив на две позиции в турнирной таблице новый клуб чешского специалиста – столичное «Динамо». Теперь «Оренбург» будет тренировать другой чех – Иржи Ярошик, прекрасно знакомый по игре за ЦСКА и «Крылья Советов».

«Хотя Личка сам советовал Ярошика «Оренбургу», может, они знают больше», - добавил Попов.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Алексей Попов Оренбург Марцел Личка
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