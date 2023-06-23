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«Зенит» рассказал о сроке контракта Мантуана

23 Июня 2023 • 18:58 Комментировать

«Зенит» подтвердил тот факт, что клуб полностью выкупил полузащитника Густаво Мантуана. Ранее бразильский «Коринтианс» сообщил о продаже питерцам оставшихся 40% экономических прав на 22-летнего футболиста за 2 миллиона евро.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», Мантуан подписал в Санкт-Петербурге контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

В сезоне 2022/2023 Густаво Мантуан провёл за «Зенит» 29 матчей в чемпионате и Кубке России. В них бразилец записал на свой счёт шесть голов и четыре результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Густаво Мантуан
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