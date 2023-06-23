Гвинейский форвард «Пари НН» Момо Янсане покидает Нижний Новгород, возвращаясь в свой клуб – тираспольский «Шериф». Об этом официально сообщает пресс-служба «горожан».

В минувшем сезоне нападающий провёл за нижегородцев аж 21 матч, однако ни в одном из них не отличился хоть каким-то голевым действием. Порталом Transfermarkt футболист оценивается всего в 600 тыс. евро.

Отметим, что в свой первый приход в этот российский клуб Янсане отличился шестью забитыми голами. Он состоялся в сезоне-2020/21.

«Наш клуб благодарит Момо Янсане за время, проведенное в составе команды, и желает успешной карьеры», - пишет клубная пресс-служба «Пари НН».