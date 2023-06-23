Андреев: «Надеялись, что Личка останется и сделали третий комплект формы розовым»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев признался, что в южноуральском клубе сделали третий комплект формы розового цвета, отсылая к образу экс-наставника команды Марцела Лички.

«Рассчитывали, что Марцел останется в «Оренбурге», основные цвета нашей формы бело‑синие, а третий комплект заказали розовый. Тренера часто ассоциируют с розовым цветом, был бы у команды такой «хайп», - цитирует Андреева«Матч ТВ».

Напомним, что один из любимых атрибутов внешнего вида Лички – это его фирменный розовый свитер.

«Теперь против «Динамо» в розовом играть придётся», - смеясь добавил Андреев.

Марцел Личка стал главным тренером «Динамо» официально в четверг, 22 июня.