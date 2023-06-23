Кокорин начнёт сборы с «Фиорентиной»

Российский форвард Александр Кокорин, ставший лучшим игроком минувшего сезона чемпионата Кипра, возвращается в «Фиорентину», с которой нападающего связывает трудовое соглашение. Как рассказал его представитель Тимофей Бердышев, Кокорин приступит к сборам с итальянской командой.

«Александр возвращается в «Фиорентину» и начинает сборы со своим клубом. Пока без новых вариантов – Кокорин возвращается в Италию», - цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

На неделе появились слухи о том, что Кокорин близок к переходу в стамбульский «Фатих Карагюмрюк» - это клуб, в котором играет его бывший партнёр по «Зениту» и соотечественник Магомед Оздоев. С «Фиорентиной» Кокорина связывает контракт, действующий ещё год.