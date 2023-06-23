Рыбус рассказал, как оказался в «Рубине»

Польский ветеран РПЛ Мацей Рыбус в пятницу днём официально стал игроком казанского «Рубина». 33-летний защитник рассказал свою историю перехода в новый клуб.

«Тема с переходом появилась две недели назад. Встретились с тренером команды Рашидом Рахимовым, долго не задумывался, он тренировал меня в «Ахмате». Пару дней назад разорвал контракт со «Спартаком» и перешёл. Много раз против «Рубина» играл, это хороший клуб с большой историей, новым стадионом», - цитирует Рыбуса клубная пресс-служба.

Напомним, что «Рубин» вернулся в РПЛ из Первой лиги, куда вылетел по итогам позапрошлого сезона.

​Рыбус – игрок «Рубина»