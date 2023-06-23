Полузащитник Густаво Мантуан стал полноценным футболистом «Зенита». «Коринтианс» на страницах своего официального сайта сообщил о том, что клуб продал остававшиеся за ним 40% экономических прав на игрока за 2 миллиона евро. Бразильский клуб пожелал Мантуану успехов в его дальнейшей карьере.

Мантуан перебрался в «Зенит» прошлым летом на правах аренды. В сезоне 2022/2023 бразилец провёл 29 матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и четыре голевых паса на партнёров.

20 июня Густаво Мантуан отпраздновал свой 22-й день рождения. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.