​Ду Кейрос выбрал номер в «Зените»

В «Зените» появился ещё один футболист из Бразилии – полузащитник Ду Кейрос. О переходе этого игрока питерцы договорились с «Коринтиансом» ещё зимой, и вот теперь он приехал. В Санкт-Петербурге 23-летний игрок прошёл медицинское обследование и даже уже провёл тренировочное занятие с командой.

Пресс-служба «Зенита» рассказывает о том, что Ду Кейрос взял в команде номер 37.

«Начиная с 2000 года единственным футболистом, игравшим под этим номером за петербургский клуб, был Дмитрий Давыдов», - рассказывают «сине-бело-голубые».

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.