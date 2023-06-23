Полузащитник Ду Кейрос присоединился к «Зениту», о чём сообщает пресс-служба клуба. 23-летний футболист приехал в Санкт-Петербург, где прошёл медицинское обследование и провёл первую тренировку с командой.

Как известно, о летнем трансфере Ду Кейроса «Зенит» договорился с «Коринтиансом» ещё зимой. За свой родной бразильский клуб полузащитник провёл 99 официальных матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

В «Зените» выступает целый ряд игроков из Бразилии. «Сине-бело-голубые» становились чемпионами России в каждом из пяти последних сезонов.