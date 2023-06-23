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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Саенко: «Спартак» остался в сердце»

23 Июня 2023 • 17:42 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Иван Саенко ответил на вопрос, какой клуб поддерживает в РПЛ.

«Спартак» остался в сердце, ну и «Факел» родной. Слежу, что за теми, что за другими», — приводит слова Саенко «Матч ТВ».

Уроженец воронежской области добавил, что у «Спартака» есть шансы побороться за чемпионство в новом сезоне чемпионата России, однако пока «Зенит» выглядит стабильнее, это играет важную роль на дистанции.

В прошедшем сезоне московский «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке финишировал ЦСКА. Чемпионом страны стал «Зенит».

Саенко выступал за «красно-белых» с 2008 по 2011 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Факел Иван Саенко
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