Саенко: «Спартак» остался в сердце»

Бывший игрок «Спартака» Иван Саенко ответил на вопрос, какой клуб поддерживает в РПЛ.

«Спартак» остался в сердце, ну и «Факел» родной. Слежу, что за теми, что за другими», — приводит слова Саенко «Матч ТВ».

Уроженец воронежской области добавил, что у «Спартака» есть шансы побороться за чемпионство в новом сезоне чемпионата России, однако пока «Зенит» выглядит стабильнее, это играет важную роль на дистанции.

В прошедшем сезоне московский «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке финишировал ЦСКА. Чемпионом страны стал «Зенит».

Саенко выступал за «красно-белых» с 2008 по 2011 год.