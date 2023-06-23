Канчельскис не верит, что Россию вернут в международный футбол в ближайшие пять-шесть лет

Из уст представителей УЕФА и ФИФА накануне прозвучали позитивные сигналы для российского футбола. Так, например, советник главы УЕФА Йозеф Клемент выразил надежду на скорое возвращение России в международный футбол. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис.

«Заявления ФИФА и УЕФА на конференции РФС - это пустой звук. Вот когда будет поставлен реальный вопрос о нашем возвращении - это другое дело. А сейчас я не верю. Сколько ещё продлится наша изоляция? Не знаю. Ещё пять-шесть лет ничего сделано не будет», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Напомним, что российские клубы и сборные сейчас не участвуют в официальных международных турнирах. Санкции были введены в начале прошлого года.