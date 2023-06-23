Личка ответил на вопрос о задачах «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка, о назначении которого было объявлено в четверг, ответил на вопрос, какие задачи перед ним стоят.

«Динамо» не хочет находиться в середине таблицы, они хотят быть в пятёрке сильнейших. Когда прилечу в Москву, обговорим задачи подробно», - сказал Личка, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

По словам Лички, в Москву он вылетит в воскресенье, 25 июня. В настоящий момент чешский тренер находится в Праге.

Напомним, что ранее Марцел Личка тренировал «Оренбург». Последний чемпионат России команда завершила на седьмой позиции.