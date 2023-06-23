Бывший игрок ЦСКА Даниэль Карвальо в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном участии в товарищеском матче с московским «Динамо». Напомним, бразильский футболист выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.

Ранее появилась информация, что во время летнего межсезонья ЦСКА и «Динамо» планируют разыграть Братский кубок в честь столетия клубов.

«Всегда рад побывать в России, но по поводу июля со мной никто не связывался, в игре против «Динамо» я не сыграю», — заявил бразилец.

В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Динамо» оказалось девятым.