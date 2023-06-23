Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Личка оценил состав «Динамо»

23 Июня 2023 • 16:59 Комментировать

Новоиспечённый тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о своей новой команде.

«Ребята хорошие, молодые, с очень интересным будущим. Например, Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев. Есть защитник Саба Сазонов, выделю ещё и Луку Гагнидзе - им всем до 21 года», - сказал Личка, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Также Личка назвал фамилии Смолова, Нгамалё и Фомина.

«По именам они очень сильные. Сейчас я бы хотел быть внутри команды, чтобы увидеть, как они взаимодействуют, разговаривают между собой, какая атмосфера царит. Мне надо с ними познакомиться и увидеть, где и что можно улучшить», - сказал чешский специалист.

Личка отметил, что ему нужно познакомиться с командой. В настоящий момент тренер находится в Праге. В Москву он вылетит в воскресенье, 25 июня.

Напомним, что на протяжении трёх последних сезонов Марцел Личка тренировал «Оренбург». Последний чемпионат России команда завершила на седьмой позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
18:42 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Надеялись, что Личка останется и сделали третий комплект формы розовым»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Кокорин начнёт сборы с «Фиорентиной»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Рыбус рассказал, как оказался в «Рубине»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Владимир Габулов: «Личка был единственным вариантом для «Динамо»
18:14 · Россия. Первая лига
В «Химках» заявили, что состав команды изменится на 70 процентов
18:10 · Россия. Премьер-лига
​Ду Кейрос выбрал номер в «Зените»
17:59 · Россия. Премьер-лига
​Ду Кейрос присоединился к «Зениту» официально
17:42 · Россия. Премьер-лига
Саенко: «Спартак» остался в сердце»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не верит, что Россию вернут в международный футбол в ближайшие пять-шесть лет
17:16 · Россия. Премьер-лига
Личка ответил на вопрос о задачах «Динамо»
17:15 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» объявил об уходе двух футболистов официально
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Личка оценил состав «Динамо»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Юран выделил два худших стадиона в РПЛ
16:36 · Россия. Премьер-лига
​Объявлены ограничения для жеребьёвки групповой стадии Пути РПЛ в Кубке России 1
16:30 · Кубок России
​РФС анонсировал жеребьёвку Пути РПЛ в Кубке России – известен состав корзин
Все новости
Рекомендуем