​Личка оценил состав «Динамо»

Новоиспечённый тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о своей новой команде.

«Ребята хорошие, молодые, с очень интересным будущим. Например, Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев. Есть защитник Саба Сазонов, выделю ещё и Луку Гагнидзе - им всем до 21 года», - сказал Личка, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Также Личка назвал фамилии Смолова, Нгамалё и Фомина.

«По именам они очень сильные. Сейчас я бы хотел быть внутри команды, чтобы увидеть, как они взаимодействуют, разговаривают между собой, какая атмосфера царит. Мне надо с ними познакомиться и увидеть, где и что можно улучшить», - сказал чешский специалист.

Личка отметил, что ему нужно познакомиться с командой. В настоящий момент тренер находится в Праге. В Москву он вылетит в воскресенье, 25 июня.

Напомним, что на протяжении трёх последних сезонов Марцел Личка тренировал «Оренбург». Последний чемпионат России команда завершила на седьмой позиции.