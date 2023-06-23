Юран выделил два худших стадиона в РПЛ

Наставник «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о худших стадионах в РПЛ.

«На каких стадионах было всего сложнее играть в минувшем сезоне? Наверное, как и для всех, в Оренбурге было непросто. Там хорошего качества искусственный газон, но футболистам сложно все равно», — цитирует Юрана Legalbet.

Помимо этого, специалист отметил, что хочет увидеть более хороший газон в Воронеже, и в целом проблемы там не только с полем, «Факелу» нужен новый стадион.

Напомним, Юран стал главным тренером «Пари НН» в начале апреля. Под его руководством нижегородский клуб смог сохранить свою прописку в Российской премьер-лиге, одолев в стыковых матчах московскую «Родину».