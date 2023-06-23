​Объявлены ограничения для жеребьёвки групповой стадии Пути РПЛ в Кубке России

Уже в субботу, 24 июня, пройдёт жеребьёвка групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ. РФС анонсировал мероприятие и объявил состав корзин.

Также на сайте Российского футбольного союза перечислены ограничения для жеребьёвки. Так, «Краснодар» и «Ростов» не могут попасть в одну группу, а «Факел» - в группы с «Краснодаром» и «Ростовом». Связано это с тем, что в регионах, где базируются эти клубы, действуют ограничения полётов.

Также прописано ограничение для «Локомотива». Команда Михаила Галактионова не может попасть в группу, где представлены две команды из Москвы (если такая группа будет сформирована после распределения команд из первой и второй корзин).

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Кубок России выиграл ЦСКА.