Тарханов сомневается, что «Спартак» будет прогрессировать при Абаскале

Известный тренер Александр Тарханов оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

«Наверно, все сомневаются, что в следующем сезоне у «Спартака» будет прогресс. Может, в следующем сезоне «Спартак» будет потухшим, но может составить конкуренцию и в борьбе за золото», — приводит слова Тарханова Legalbet.

По мнению эксперта, у Гильермо Абаскаля нет проблемы первых таймов, ведь команда сбавила в целом. Тренер отметил, что «Спартак» не стоит на месте, но сейчас нет уверенности, что испанец сможет выбраться из нынешней ситуации.

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавил «красно-белых» прошлым летом. Под его руководством «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ.