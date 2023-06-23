​«Локомотив» и «Динамо» поборются за хавбека «Пари НН»

Столичные «Локомотив» и «Динамо» будут вести борьбу за полузащитника Ярослава Михайлова из «Пари НН». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», оба клуба уже ведут переговоры по 20-летнему футболисту.

В начале лета «Пари НН» выкупил Михайлова у «Зенита», заплатив, по данным источника, 50 миллионов рублей. В новом контракте футболиста прописаны отступные в 150 миллионов рублей. При этом отмечается, что вероятность реализации опции выкупа одним из московских клубов невысока.

За «Пари НН» Ярослав Михайлов провёл 29 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре голевых паса.