Барбоза уверен, что любой топ-клуб готов предложить Малкому 3,5 млн евро в год

Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о зарплате нападающего «Зенита» Малкома Филипе. Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец зарабатывает 3,5 млн евро в год.

«Могу сказать точно — Малком легко получил бы зарплату в 3,5 млн евро в любом топовом европейском клубе. Сейчас бразилец — самый ценный игрок РПЛ», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

По мнению агента, «Зенит» может хорошо заработать на продаже футболиста этим летом, ведь у «сине-бело-голубых» будет много предложений.

Ранее в СМИ отмечалось, что итальянский «Ювентус» заинтересован в подписании Малкома.

Раскрыта зарплата Малкома в «Зените»