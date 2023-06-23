​Агент ответил на вопрос о возможном участии Вагнера Лава в Братском кубке

Агент Эвандро Феррейра, который работает с Вагнером Лавом, прокомментировал сообщения о том, что бразилец может поучаствовать в Братском кубке.

Ранее сообщалось о том, что московские ЦСКА и «Динамо» в июле проведут матчи в честь столетия клубов.

«Да, Вагнер был приглашён на матч. Но ему будет очень трудно приехать из-за преданности своему клубу», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Вагнер Лав сейчас выступает за «Спорт Ресифи» в Бразилии. В своё время за ЦСКА бразилец провёл 259 матчей, в которых забил 124 гола и отдал 53 голевых паса.