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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Что ждёт «Спартак» при новом генеральном директоре в следующем сезоне чемпионата России

23 Июня 2023 • 18:00 Комментировать

Московский «Спартак» объявил о новом генеральном директоре. Евгений Мележиков покинул свой пост, он уступил его Олегу Малышеву. Что это значит для «красно-белых» и что принесёт новый руководитель самой популярной команде? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о новом генеральном директоре «Спартака» и предполагает, что будет его ждать в новом сезоне.

Олег Малышев – генеральный директор «Спартака»

Олег Малышев – новое имя для нашего футбола. Он крепкий управленец, 18 лет проработал в российском отделении британской компании PricewaterhouseCoopers, имеет степень кандидата экономических наук. Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) занимается консалтингом и аудитом. В нашей стране компания PwC прославилась благодаря «делу ЮКОСа». Кажется, что это весьма далеко от футбола, но на деле именно компания, в которой работал Олег Малышев, занималась исследованием для РПЛ в области расширения клубов до 18. Известные политические события привели к уходу PwC из России, а компания практически полным составом вышла на рынок под именем «Технологии доверия».

Впервые в «Спартаке» Олег Малышев появился в сентябре прошлого года. Изначально его должность в совете директоров значилась как «независимый директор», которую также имел сын Вагита Алекперова Юсуф.

Мастер на все руки

За что именно будет отвечать Олег Малышев в «Спартаке» пока не совсем ясно. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко тоже в раздумьях. До прихода в «Спартак» и после работы в PwC Олег Малышев успел поработать в OKS Labs. В этой компании одной из задач новоиспечённого генерального директора «красно-белых» было оказание консалтинговых услуг РПЛ для разработки новой стратегии лиги. Летом 2022 года Малышев успел поработать на Московской бирже в роли эксперта по корпоративным финансам и оценке бизнеса. После прихода в «Спартак» Малышев активно занимался трансферами клуба. В своей любви к «красно-белым» публично не признавался, но Олега Александровича видели в шарфе «Ливерпуля».

От Юрия Первака до Евгения Мележикова

Олег Малышев стал десятым генеральным директором «Спартака» с 2004 года. По сути, именно тот год стал новой отправной точкой для «красно-белых», которые возродились после неудач начала «нулевых» и уже начали забывать о гегемонии в «девяностые».

Юрий Первак запомнился тем, что пришёл в клуб вместе с Леонидом Федуном. Первак провернул отличную трансферную кампанию: он укрепил состав Спартака» такими исполнителями, как Аленичев, Видич, Йиранек, Родригес, Кавенаги, Бояринцев и Ковач. Самые сложные переговоры шли с Неманьей Видичем, за которым Первак летал в Белград семь раз.

Сергей Шавло сменил Юрия Первака и, в отличие от него, проработал почти три года. Чемпион 1979 года в составе «красно-белых», Шавло провёл за «Спартак» более двухсот матчей. При нём «Спартак» трижды становился серебряным призёром чемпионата России. Продажа Кавенаги и Видича, покупка Плетикосы и конфликт между Аленичевым и Старковым – это знаковые точки Шавло-директора.

Валерий Карпин не сразу бросил свои дела в Испании и примчался в «Спартак» на роль генерального директора. Зато Валерий Георгиевич пробыл на этой должности четыре с половиной года – с 2008 по 2013 год. Легенда «Спартака» и сборной России, Карпин пришёл в клуб без опыта работы менеджером.  Веллитон, Алекс, Ребров и Дмитрий Комбаров – яркие всплески эпохи Карпина-директора.

Роман Асхабадзе стал генеральным в день ухода Карпина. 29-летний менеджер, который начинал свой трудовой путь в 23 года в роли водителя, затем был переводчиком, администратором и заместителем генерального директора, может похвастать своей карьерой. Асхабадзе умело работал с Карпиным-тренером, но неудачи привели к последовательной отставке обоих.

Сергей Родионов – ещё одна легенда «красно-белых» (119 голов за клуб, второй показатель после Никиты Симоняна, у которого 135 голов) – в 2015 году пришёл на пост внезапно и на 42 месяца. Родионов должен был вернуть славные традиции и сделал это. Именно при нём «Спартак» стал чемпионом России, только это мало кто помнит. Сергей Родионов был слишком непубличным человеком. Его главные трансферные «трофеи» – Зе Луиш, Фернандо и Зобнин.

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Томас Цорн и Шамиль Газизов больше запомнились скандалами, нежели своим тренерскими решениями.

Евгений Мележиков ушёл из клуба по собственному желанию. Ветераны отмечают его деловые качества и преданность клубу. Непубличный, административный Мележиков привёл «Спартак» к победе в Кубке России – 2022.

По какому пути пойдёт Олег Малышев

От «Спартака» в каждом сезоне ждут достижения высоких целей и завоевания трофеев. Первоочередная задача Малышева – решение вопроса с Квинси Промесом. Очевидно, что нидерландский полузащитник – это сердце нынешнего «Спартака». И нахождение пути решения вопроса с ним – это прямая зависимость с местом в турнирной таблице. С юридической стороны Олег Малышев и его команда подкованы. По итогам прошлого календарного года «Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ. «Красно-белые» потеряли 2,4 млрд рублей. Денежный вопрос – это сильная сторона Малышева. Поэтому решение этого вопроса также позволит Олегу Александровичу укрепиться на месте генерального директора. Третий вопрос – трансферы, которыми Малышев уже занимается. Оказать конкуренцию «Зениту» будет достаточно сложно, но решение поставленных вопросов неизменно приведёт к цели. А они у «Спартака» всегда высокие.

ФИО

Срок работы, 

месяцев

Юрий Первак16
Сергей Шавло37
Валерий Карпин53
Роман Асхабадзе29
Сергей Родионов42
Томас Цорн14
Шамиль Газизов5
Евгений Мележиков31
Олег Малышев?

Константин Лицин

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