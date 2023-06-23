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Шипицин: «По «Динамо» мы увидим, так силён Личка или в «Оренбурге» у него всё шло по накатанной» эксклюзив

23 Июня 2023 • 15:46 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главными тренерами московского «Динамо» и «Оренбурга» Марцела Лички и Иржи Ярошика соответственно.

- Если честно, мне кажется, что в «Динамо» Личке будет намного тяжелее. В «Оренбурге», где он себя уже зарекомендовал, он чувствовал себя вполне спокойно. А в «Динамо» будут какие-то напряги, постоянно будут спрашивать результат. То есть для Лички это новый вызов. Я думаю, в дальнейшем мы увидим, это Личка так силён или в «Оренбурге» у него просто всё так шло по накатанной. «Динамо» для него очень серьёзный вызов. Про Ярошика я не могу ничего сказать, потому что не следил за его предыдущей тренерской работой. Но мне кажется, что «Оренбург», в принципе, рискует. Посмотрим, что из этого выйдет.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Иржи Ярошик Чемпионат России Евгений Шипицин Оренбург РПЛ Марцел Личка
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