Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главными тренерами московского «Динамо» и «Оренбурга» Марцела Лички и Иржи Ярошика соответственно.

- Если честно, мне кажется, что в «Динамо» Личке будет намного тяжелее. В «Оренбурге», где он себя уже зарекомендовал, он чувствовал себя вполне спокойно. А в «Динамо» будут какие-то напряги, постоянно будут спрашивать результат. То есть для Лички это новый вызов. Я думаю, в дальнейшем мы увидим, это Личка так силён или в «Оренбурге» у него просто всё так шло по накатанной. «Динамо» для него очень серьёзный вызов. Про Ярошика я не могу ничего сказать, потому что не следил за его предыдущей тренерской работой. Но мне кажется, что «Оренбург», в принципе, рискует. Посмотрим, что из этого выйдет.