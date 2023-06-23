Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в «Сочи» 24-летнего нападающего Ивана Игнатьева, до этого расторгнувшего контракт с московским «Локомотивом».

- Пока Иван Игнатьев не пересмотрит своё отношение к футболу, пока не начнёт пахать, ничего у него нормального не получится. Вы же видите, он по рукам уже стал ходить: то там, то там, то там. «Краснодару» Игнатьев не нужен, «Рубину» не нужен, «Локомотиву» не нужен. Так и карьеру завершит бесславно. А помните, как он начинал в «Краснодаре»? Хорошо начинал. Но потом болезнь звёздную схватил – знаете, есть такая. И стал съезжать вниз.