Агент Лунёва сообщил, что ведёт переговоры только с иностранными клубами

Антон Смирнов, агент экс-вратаря «Байера» Андрея Лунёва, ответил на вопрос о будущем своего клиента. Ранее представитель футболиста подтвердил, что ведет переговоры с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк». Помимо этого, накануне появились слухи о возможном переезде игрока в греческий ПАОК.

«Переговоры сейчас ведутся с рядом клубов. В данный момент мы ведем переговоры только с иностранными клубами. По поводу ПАОКа пока без комментариев», — приводит слова Лунёва портал «Спорт День за Днем».

Последние два года Лунёв выступал за немецкий «Байер», за который сыграл всего в трех матчах.