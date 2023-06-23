Перспективы ЦСКА в новом сезоне чемпионата России: Продолжится ли у Федотова путь наверх

Представитель уральского региона, а точнее Свердловской области, Владимир Валентинович Федотов приучил своих поклонников к тому, что возглавляемые им клубы поступательно поднимались вверх в турнирной таблице, и более того, если взять последний период, то достигали максимальных вершин в своей карьере. Как это было с «Оренбургом» в сезоне-2018/19 и с «Сочи» – в 2021/22. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о перспективах ЦСКА в предстоящем сезоне.

ЦСКА – возвращение титулов

15 июня прошлого года состоялось назначение Федотова на пост главного тренера ПФК ЦСКА. Впервые игрок-легенда (11 сезонов) и тренер (7 лет) екатеринбургского «Уралмаша» возглавил тренерский штаб топ-клуба Российской премьер-лиги. Скептики утверждали, что это преждевременный, необдуманный шаг руководства клуба. Тем не менее армейцам удалось впервые за пять лет добиться медалей, причём серебряных, и при 55-тысячной аудитории в Лужниках спустя 10 лет завоевать кубок.

На втором месте

Трансферная стоимость футболистов армейского клуба сейчас составляет 90,1 млн евро. По этому показателю армейцев обходит только питерский клуб, причём почти в два раза – 170 млн евро. Но сам факт, что ЦСКА превзошёл «Спартак» (трансферная стоимость – 88,8 млн евро), делает честь руководству «красно-синих». Однако, несмотря на успешный сезон, стоимость их состава в сравнении со «Спартаком» сократилась за год. В июне 2022 года она составляла 91,8 млн евро против 84,9 млн евро у «красно-белых». «Красно-синие» – один из четырёх клубов, где стоимость состава сократилась.

Роша подорожал вдвое

На этом фоне выделяется трансферная стоимость отдельных футболистов. Так, бразилец Виллиан Роша с 3,5 млн евро увеличил свой показатель ровно в два раза и достиг отметки в 7 млн евро. Результат не просто впечатляющий – он лучший в Российской премьер-лиге. Центральному защитнику удалось застолбить за собой место в основном составе команды Федотова. В марте, в очном противостоянии даже питерский клуб не смог взломать оборону Акинфеева и К. На «ВТБ Арене» чемпион последних пяти сезонов так ни разу и не отличился, причём уступая по ходу поединка. В сравнении с Роша даже его соотечественник Малком увеличил свою оценку только на 3 млн евро. Сейчас на него претендует «Ювентус». На 2,5 млн евро поднялся в цене полузащитник армейского клуба Иван Обляков.

ЦСКА нужна ротация состава

Учитывая, что в прошедшем сезоне «красно-синие» провели более сорока официальных матчей в РПЛ и кубке страны, Владимир Валентинович высказался о намерении иметь два равноценных состава. Это желание любого тренера иметь здоровую, равнозначную замену понятно. Однако наставник боится, что клуб начнёт распродавать (пусть и за дорого) действующих игроков. Чалов провёл лучший сезон в карьере и единственный, кто отыграл во всех 30 матчах в РПЛ в сезоне-2022/23, Роша, Обляков… В общем-то спрос есть, и чем поделиться у ЦСКА есть. А вот замена или тем более усиление? Конкретизировать отдельные позиции в клубе категорически отказываются. Воспользовавшись возможностью свободно покинуть российский клуб, в Италии продолжает свою карьеру аргентинский нападающий Адольфо Гайч. В завершившемся сезоне в 16 проведённых матчах за «Верону» на его счету два попадания в цель. Права на него до 2025 года принадлежат армейцам. В аренде также находятся полузащитники Кристиан Бистрович («Фортуна Ситтард», Нидерланды) и Арнор Сигурдссон («Норчепинг»), нападающие Чидера Эджуке («Герта»), Владислав Яковлев («Пари НН») и Илья Шкурин («Маккаби» Петах Тиква, Израиль) – у них срок аренды заканчивается 30 июня, а у защитника, бразильца Бруно Фукса в «Атлетико Минейро» 31 декабря.

Бомбардиры

Вот как выглядит пятерка самых результативных футболистов в минувшем сезоне. Стоит отметить, что Виллиан Роша является защитником.

Игрок Голы в РПЛ Голы в Кубке России Итого Фёдор Чалов 19 5 24 Хесус Медина 8 3 11 Иван Обляков 7 0 7 Хорке Карраскаль 5 0 5 Виллиан Роша 3 1 4

Казань ждет

15 июля в Казани ЦСКА и «Зенит» откроют сезон поединком за Суперкубок. Столица Татарстана спустя год вновь станет родным городом коллектива из РПЛ и местом, где станет ясно, удастся ли Федотову продолжить победную серию в очном противостоянии с главным клубом России.

Константин Лицин