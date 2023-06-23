Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил назначение Марцела Лички главным тренером московского «Динамо».

- В данное время для «Динамо» это очень правильное решение. Сколько можно было ещё мучиться? «Динамо» больше нельзя ошибаться. Я считаю, Личка – настоящий тренер. Там вопрос в том, повезёт ему или не повезёт, какие трансферы будут, какие игроки.

Мне кажется, в нашем чемпионате Личка мало чем рискует. Не думаю, что «Динамо» при нём будет выступать плохо. Личка пришёл в «Динамо» не потому, что его больше никуда не взяли, и не чтобы заработать. Моё мнение, что он здравомыслящий тренер, который дорожит своим именем и своей карьерой.