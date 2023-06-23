Алаев: Первый раз слышу, что «Газпром» хочет сорвать переход Коваленко в «Локомотив»

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев отреагировал на информацию, согласно которой «Газпром» может сорвать трансфер полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в «Локомотив».

«Я слухи не комментирую, только официальную информацию. Кто кому звонил, и о том, что Коваленко вообще должен был перейти в «Локомотив», мне неизвестно. Первый раз о звонке «Газпрома» слышу», — цитирует Алаева Sport24.

Функционер отметил, что считает Коваленко талантливым игроком, поэтому ему хотелось бы, чтобы футболист сам принял решение о своем будущем.

Минувший сезон 19-летний хавбек провел на правах аренды в «Крыльях Советов». В 30 матчах он забил два мяча и отдал три ассиста.

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